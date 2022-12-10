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    Ари отреагировал на вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022

    Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари поделился впечатлениями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 между Хорватией и Бразилией.

    «Я очень расстроен, потому что сборная Бразилии – одна из самых сильных команд в мире! Просто невероятно.

    Я начал сильно нервничать и переживать только во время пенальти. Совсем не ожидал такого исхода.

    Хорватия показала отличную игру. Это абсолютно заслуженная победа. Они хорошо оборонялись и контролировали игру.

    Кроме того, у хорватов очень сильный вратарь. Бразильцы, конечно, тоже смотрелись здорово, но не смогли забить. Я очень удивлен этому», – сказал Ари.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Хорватия встретится с Аргентиной.
    • Основное время матча с Бразилией завершилось со счетом 0:0, дополнительное – 1:1.
    • В серии пенальти хорваты победили – 4:2.

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    Источник: Sport24

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