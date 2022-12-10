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    Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии перед четвертьфиналом ЧМ-2022 с Марокко

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко.

    «Португалия уже выиграла один чемпионат мира – среди болельщиков! Здесь, в Катаре, вдали от родины, мы чувствуем поддержку и любовь многих португальцев (и не только от них!), и это потрясающе.

    Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие моменты, и мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.

    • Португалия и Марокко встретятся сегодня в 18:00 мск.
    • Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.
    • Ожидается, что четвертьфинал турнира он начнет в запасе.

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    Источник: «Бомбардир»

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