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    Нидерланды продлили беспроигрышную серию в основное время

    Сборная Нидерландов уступила Аргентине в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 3:4 по пенальти).

    Таким образом, нидерландцы в основное время не проигрывают 20 встреч подряд.

    • Последний раз Нидерланды уступали в основное время на Евро-2020 – Чехии в 1/8 финала (0:2).
    • В матче с Аргентиной Нидерланды ушли от поражения в основное время на 90+11 минуте.
    • Аргентина в 1/2 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией.

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    Источник: «Бомбардир»

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