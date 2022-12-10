Нидерланды продлили беспроигрышную серию в основное время

Сборная Нидерландов уступила Аргентине в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 3:4 по пенальти).

Таким образом, нидерландцы в основное время не проигрывают 20 встреч подряд.

Последний раз Нидерланды уступали в основное время на Евро-2020 – Чехии в 1/8 финала (0:2).

В матче с Аргентиной Нидерланды ушли от поражения в основное время на 90+11 минуте.

Аргентина в 1/2 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией.

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