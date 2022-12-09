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    Червиченко: «Промес не дурак, понимает, что в Европе жить будет нелегко. А в России тепло и сыто»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном получении Квинси Промесом российского гражданства.

    «Лучшие годы своей карьеры он провел в России, самые большие достижения у него в России, играет он сейчас в России.

    Квинси весь отдается нашему футболу. Посмотрите, как он участвовал в побоище в матче с «Зенитом». Это показывает, что он неравнодушен к нашему чемпионату и футболу. Такие люди нам нужны!

    Я не уверен, что он сможет выступать за сборную, надо посмотреть эти тонкости. Но если получится, то это будет серьезное оружие для сборной России.

    Промес здорово усилит нашу национальную команду. Даже если посмотреть на такие «арийские» сборные как Германия или Швейцария, то они совсем не стесняются брать чернокожих в свои ряды. Почему мы так не можем?

    Промес не дурак, он понимает, что в Европе сейчас жить будет нелегко. А в России тепло и сыто. Его тут любят. Поэтому будем ему рады», – сказал Червиченко.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2047

      Bozigit 2 минуты назад

      Промес далеко не дурак)

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      Рейтинг: +3609

      Gek Dement 6 минут назад

      Как кто то тридцати с хреном лет собирается российское гражданство получать так сразу разговоры о сборной Промес, Ари был и т.д и т.п им 30 и больше лет, ещё пару лет и футбольная пенсия о какой сборной речь? В Спартаке поиграет не считаясь легионером, ок, хорошо, но сборная..
      Уже молчу что он заигран за Голландию

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      Рейтинг: +476

      Андреич 7 минут назад

      Не думал, что напишу такое: "Я согласен с Червиченко" (но только в данном случае).

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