Червиченко: «Промес не дурак, понимает, что в Европе жить будет нелегко. А в России тепло и сыто»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном получении Квинси Промесом российского гражданства.

«Лучшие годы своей карьеры он провел в России, самые большие достижения у него в России, играет он сейчас в России.

Квинси весь отдается нашему футболу. Посмотрите, как он участвовал в побоище в матче с «Зенитом». Это показывает, что он неравнодушен к нашему чемпионату и футболу. Такие люди нам нужны!

Я не уверен, что он сможет выступать за сборную, надо посмотреть эти тонкости. Но если получится, то это будет серьезное оружие для сборной России.

Промес здорово усилит нашу национальную команду. Даже если посмотреть на такие «арийские» сборные как Германия или Швейцария, то они совсем не стесняются брать чернокожих в свои ряды. Почему мы так не можем?

Промес не дурак, он понимает, что в Европе сейчас жить будет нелегко. А в России тепло и сыто. Его тут любят. Поэтому будем ему рады», – сказал Червиченко.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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