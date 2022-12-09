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  • Червиченко: «Промес не дурак, понимает, что в Европе жить будет нелегко. А в России тепло и сыто»

Червиченко: «Промес не дурак, понимает, что в Европе жить будет нелегко. А в России тепло и сыто»

9 декабря 2022, 19:27
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном получении Квинси Промесом российского гражданства.

«Лучшие годы своей карьеры он провел в России, самые большие достижения у него в России, играет он сейчас в России.

Квинси весь отдается нашему футболу. Посмотрите, как он участвовал в побоище в матче с «Зенитом». Это показывает, что он неравнодушен к нашему чемпионату и футболу. Такие люди нам нужны!

Я не уверен, что он сможет выступать за сборную, надо посмотреть эти тонкости. Но если получится, то это будет серьезное оружие для сборной России.

Промес здорово усилит нашу национальную команду. Даже если посмотреть на такие «арийские» сборные как Германия или Швейцария, то они совсем не стесняются брать чернокожих в свои ряды. Почему мы так не можем?

Промес не дурак, он понимает, что в Европе сейчас жить будет нелегко. А в России тепло и сыто. Его тут любят. Поэтому будем ему рады», – сказал Червиченко.

  • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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Андреич
1670604547
Не думал, что напишу такое: "Я согласен с Червиченко" (но только в данном случае).
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Gek Dement
1670604647
Как кто то тридцати с хреном лет собирается российское гражданство получать так сразу разговоры о сборной Промес, Ари был и т.д и т.п им 30 и больше лет, ещё пару лет и футбольная пенсия о какой сборной речь? В Спартаке поиграет не считаясь легионером, ок, хорошо, но сборная.. Уже молчу что он заигран за Голландию
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Bozigit
1670604853
Промес далеко не дурак)
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АртурZaСМ
1670605202
Смысл разговоров о сборной если он уже играл за Голландию?
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Persona_non_Grata
1670605322
И главное - как многие игроки играющие в европейских клубах сейчас уже завидуют Промесу - ведь он играет в тепле и в сытой России, а они голодные мучаются на холодных полях Европы, живут в холодных трущобах, в беспрерывной борьбе за пропитание !!! А еще они все геи и сатанисты !!! )))
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Romeo 123
1670608493
Ему то с его баблом пох где жить , понимает что там посадят
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Garrincha58
1670609941
эту чушь спецом придумали отвлечь народ от более глобальных новостей
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Азбука
1670613089
---"Посмотрите, как он участвовал в побоище в матче с «Зенитом»."----Тсс! КДК же сказал всем, что Промес не участвовал, а Зенит ещё не подавал апелляцию.
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