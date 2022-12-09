«Если мы настолько плохи, что берем преступника, – окей». Губерниев – о гражданстве РФ для Промеса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможном получении российского гражданства вингером «Спартака» Квинси Промесом.

«Пусть получает. Он же хочет скрыться от нидерландского правосудия.

Если мы настолько плохи, что берем хоть и хорошего спортсмена, но преступника в Нидерландах только для того, чтобы он смылся, то окей.

Какую он пользу принесет российскому футболу? Не знаю.

Он любит так страну нашу, жить не может без России или просто хочет в тюрьму не сесть на родине? С эти нужно разобраться», – сказал Губерниев.

30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию