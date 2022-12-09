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    «Если мы настолько плохи, что берем преступника, – окей». Губерниев – о гражданстве РФ для Промеса

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможном получении российского гражданства вингером «Спартака» Квинси Промесом.

    «Пусть получает. Он же хочет скрыться от нидерландского правосудия.

    Если мы настолько плохи, что берем хоть и хорошего спортсмена, но преступника в Нидерландах только для того, чтобы он смылся, то окей.

    Какую он пользу принесет российскому футболу? Не знаю.

    Он любит так страну нашу, жить не может без России или просто хочет в тюрьму не сесть на родине? С эти нужно разобраться», – сказал Губерниев.

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7585

      Беспонтий 20 минут назад

      хана губеру
      только молиться теперь остаётся)
      ".. Господь не выдаст, с.винья не съест." (с) Пушкин. «Капитанская дочка».

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1367

      GreyDM 20 минут назад

      Вообще не понимаю, какая нахрен разница чей паспорт будет в штанинах Промеса. Он всё равно не может играть за нашу сборную, т.к. заигран за голландцев в официальных матчах. Да и в международных играх за Спартак (если такие вообще будут у российских команд) на выезде его принять могут, по запросу Нидерландов, и пофиг, какой у него паспорт будет в кармане на тот момент.

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      Рейтинг: +1690

      jek718875 24 минуты назад

      Преступник должен сидеть в тюрьме(если он конечно преступник)

      0
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      Рейтинг: +430

      Азбука 34 минуты назад

      На святое покусился ДГ. Ату его))

      2
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      Рейтинг: +5941

      maior-60 42 минуты назад

      Когда Губошлеп комментировал биатлон и лыжи, это было нечто: записки сумасшедшего, озвученные в эфире. Теперь этот х.у.еплет стал активно окучивать футбол. Сгинь - гн'ида!

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      Рейтинг: +6595

      Красногорск_Фан > maior-60 33 минуты назад

      Пусть в большой теннис идет. Я его не смотрю принципиально.

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      Рейтинг: +7807

      Томик 50 минут назад

      А Вы никого и не беретё, гражданин Губерниев. И принимать решение не будете. Хватит тяфкать уже.

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      Рейтинг: +274

      Romeo 123 1 час назад

      Жопу решил спрятать у нас, вот и всё

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      Рейтинг: +6595

      Красногорск_Фан 1 час назад

      То что Губерниев мчудак мы знаем давно. В СССР в силу разных особенностей строя каждый третий или сидел или имел сидящего родственника. Даже Эдик Стрельцов сидел. Это никак не связано в вопросами гражданства или уважения. А вот Губерниева самого давно пора засадить. И в делах уже участвовал обвиняемым за длинный язык

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