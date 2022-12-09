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  • «Если мы настолько плохи, что берем преступника, – окей». Губерниев – о гражданстве РФ для Промеса

«Если мы настолько плохи, что берем преступника, – окей». Губерниев – о гражданстве РФ для Промеса

9 декабря 2022, 18:26
24

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможном получении российского гражданства вингером «Спартака» Квинси Промесом.

«Пусть получает. Он же хочет скрыться от нидерландского правосудия.

Если мы настолько плохи, что берем хоть и хорошего спортсмена, но преступника в Нидерландах только для того, чтобы он смылся, то окей.

Какую он пользу принесет российскому футболу? Не знаю.

Он любит так страну нашу, жить не может без России или просто хочет в тюрьму не сесть на родине? С эти нужно разобраться», – сказал Губерниев.

  • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
  • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
  • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Губерниев Дмитрий
Комментарии (24)
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Красногорск_Фан
1670600836
То что Губерниев мчудак мы знаем давно. В СССР в силу разных особенностей строя каждый третий или сидел или имел сидящего родственника. Даже Эдик Стрельцов сидел. Это никак не связано в вопросами гражданства или уважения. А вот Губерниева самого давно пора засадить. И в делах уже участвовал обвиняемым за длинный язык
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Томик
1670601883
А Вы никого и не беретё, гражданин Губерниев. И принимать решение не будете. Хватит тяфкать уже.
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maior-60
1670602411
Когда Губошлеп комментировал биатлон и лыжи, это было нечто: записки сумасшедшего, озвученные в эфире. Теперь этот х.у.еплет стал активно окучивать футбол. Сгинь - гн'ида!
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Азбука
1670602882
На святое покусился ДГ. Ату его))
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GreyDM
1670603689
Вообще не понимаю, какая нахрен разница чей паспорт будет в штанинах Промеса. Он всё равно не может играть за нашу сборную, т.к. заигран за голландцев в официальных матчах. Да и в международных играх за Спартак (если такие вообще будут у российских команд) на выезде его принять могут, по запросу Нидерландов, и пофиг, какой у него паспорт будет в кармане на тот момент.
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Беспонтий
1670603730
хана губеру только молиться теперь остаётся) ".. Господь не выдаст, с.винья не съест." (с) Пушкин. «Капитанская дочка».
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опус 2
1670605392
Если у нас такие мудозвоны на Матч ТВ работают,то мы действительно плохи !
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aaaaahhhh
1670608373
мы плохи тем, что у нас есть вот такие как Губерниев.
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nik55
1670610918
закрой хлебало знаток
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RUSARM
1670773360
Вот тут я пожалуй с губером соглашусь!! Это не Марио Фернандес,который честно от играл за нашу сборную,без всяких хитростей!! Преступников криминальных нельзя в нашу страну звать!!!
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