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  • Агент Языджи посоветовал ЦСКА двух нападающих из турецких топ-клубов

Агент Языджи посоветовал ЦСКА двух нападающих из турецких топ-клубов

9 декабря 2022, 16:35
4

Футбольный агент Адем Чебеджи рассказал, кто бы мог усилить атаку ЦСКА.

«ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора».

Он приезжал в 2018 году в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны.

Ещe могу посоветовать Сердара Дурсуна из «Фенербахче» – опытный нападающий с хорошим завершением», – заявил агент.

  • Чебеджи представляет интересы экс-полазущитника ЦСКА Юсуфа Языджи.
  • В этом сезоне 26-летний Гомес забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 14 матчах. Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.
  • В активе 31-летнего Дурсуна 2 мяча и 2 результативных передачи в 12 играх. Его рыночная стоимость – 2,8 млн евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Фенербахче Трабзонспор Гомес Максимилиано Дурсун Сердар
Комментарии (4)
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Sylpheed
1670594351
Он что шутит? У Дурсуна 0 голов :DD А у Гомеса - 1
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life85
1670599539
Турецкие помои в Россию сватает... Хотя после Заболотного , любого можно брать ...
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GM
1670609598
У ЦСКА уже есть опытный нападающий Заболотный со схожей статистикой, как у этих "супергероев".
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