Агент Языджи посоветовал ЦСКА двух нападающих из турецких топ-клубов

Футбольный агент Адем Чебеджи рассказал, кто бы мог усилить атаку ЦСКА.
«ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора».
Он приезжал в 2018 году в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны.
Ещe могу посоветовать Сердара Дурсуна из «Фенербахче» – опытный нападающий с хорошим завершением», – заявил агент.
- Чебеджи представляет интересы экс-полазущитника ЦСКА Юсуфа Языджи.
- В этом сезоне 26-летний Гомес забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 14 матчах. Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.
- В активе 31-летнего Дурсуна 2 мяча и 2 результативных передачи в 12 играх. Его рыночная стоимость – 2,8 млн евро.
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Источник: Metaratings