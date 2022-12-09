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    Агент Языджи посоветовал ЦСКА двух нападающих из турецких топ-клубов

    Футбольный агент Адем Чебеджи рассказал, кто бы мог усилить атаку ЦСКА.

    «ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора».

    Он приезжал в 2018 году в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны.

    Ещe могу посоветовать Сердара Дурсуна из «Фенербахче» – опытный нападающий с хорошим завершением», – заявил агент.

    • Чебеджи представляет интересы экс-полазущитника ЦСКА Юсуфа Языджи.
    • В этом сезоне 26-летний Гомес забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 14 матчах. Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.
    • В активе 31-летнего Дурсуна 2 мяча и 2 результативных передачи в 12 играх. Его рыночная стоимость – 2,8 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      Sylpheed 41 минуту назад

      Он что шутит? У Дурсуна 0 голов :DD
      А у Гомеса - 1

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