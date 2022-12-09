Карпин высказался об игре сборной Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил выступление Аргентины на текущем чемпионате мира.

«Честно, не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Да, вытаскивают матчи за счет индивидуальных качеств Месси и отдельных игроков.

Но сказать, что это сборная, которая удивляет – нет», – заявил Карпин.

Аргентинцы уже дошли до 1/4 финала ЧМ-2022, где сыграют с Нидерландами.

Матч состоится сегодня в 22:00 мск.

В активе Месси 3 гола и 1 ассист в 4 встречах чемпионата мира.

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