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    Карпин высказался об игре сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил выступление Аргентины на текущем чемпионате мира.

    «Честно, не могу сказать, что Аргентина творит и очень нравится. Да, вытаскивают матчи за счет индивидуальных качеств Месси и отдельных игроков.

    Но сказать, что это сборная, которая удивляет – нет», – заявил Карпин.

    • Аргентинцы уже дошли до 1/4 финала ЧМ-2022, где сыграют с Нидерландами.
    • Матч состоится сегодня в 22:00 мск.
    • В активе Месси 3 гола и 1 ассист в 4 встречах чемпионата мира.

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    Источник: Sport24

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