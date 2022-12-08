Неймар высказался о состоянии здоровья Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что надеется на скорое выздоровление легендарного Пеле.
«Очень сложно говорить о том, через что проходит Пеле. Я желаю ему всего наилучшего.
Надеюсь, что он поправится как можно скорее, и что эта победа принесла ему некоторое утешение», – сказал Неймар.
- 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
- Сейчас легендарный футболист находится в больнице.
- Бразилец трижды становился чемпионом мира.
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Источник: сайт ФИФА