Неймар высказался о состоянии здоровья Пеле

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что надеется на скорое выздоровление легендарного Пеле.

«Очень сложно говорить о том, через что проходит Пеле. Я желаю ему всего наилучшего.

Надеюсь, что он поправится как можно скорее, и что эта победа принесла ему некоторое утешение», – сказал Неймар.

82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.

Сейчас легендарный футболист находится в больнице.

Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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