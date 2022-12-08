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    Неймар высказался о состоянии здоровья Пеле

    Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что надеется на скорое выздоровление легендарного Пеле.

    «Очень сложно говорить о том, через что проходит Пеле. Я желаю ему всего наилучшего.

    Надеюсь, что он поправится как можно скорее, и что эта победа принесла ему некоторое утешение», – сказал Неймар.

    • 82-летний Пеле борется с раком. Также он перенес коронавирус.
    • Сейчас легендарный футболист находится в больнице.
    • Бразилец трижды становился чемпионом мира.

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    Источник: сайт ФИФА

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