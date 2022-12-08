Аршавин раскритиковал сборную Испании: «Несовременный футбол. Они не смотрели на ворота»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал игру сборной Испании в матче с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

«Футбола без ворот не бывает. Это пресловутая испанская тики‑така, которую Пеп Гвардиола еще 10 лет назад изобрел или в жизнь ввел. Но там у него было кому забивать.

Здесь получилось так, что испанцы даже не смотрели на ворота. На мой взгляд, это несовременный футбол, когда нет остроты в атаке, — сказал Аршавин.

Испанцы проиграли по пенальти и вылетели из турнира.

На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.

В 2018 году испанцы проиграли сборной России.

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