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    Аршавин раскритиковал сборную Испании: «Несовременный футбол. Они не смотрели на ворота»

    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал игру сборной Испании в матче с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

    «Футбола без ворот не бывает. Это пресловутая испанская тики‑така, которую Пеп Гвардиола еще 10 лет назад изобрел или в жизнь ввел. Но там у него было кому забивать.

    Здесь получилось так, что испанцы даже не смотрели на ворота. На мой взгляд, это несовременный футбол, когда нет остроты в атаке, — сказал Аршавин.

    • Испанцы проиграли по пенальти и вылетели из турнира.
    • На 2-м ЧМ подряд Испания вылетела в 1/8 финала после серии пенальти.
    • В 2018 году испанцы проиграли сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3914

      raritet 2 часа назад

      Все верно, не было в команде кто мог обострить реально.

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      Рейтинг: +2039

      Bozigit 2 часа назад

      Не дооценили. Поплатились

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