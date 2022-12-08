Английский журналист охарактеризовал Захаряна

Журналист Standard Sport Низар Кинселла высказался о качествах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Я записывал интервью с Захаряном. Он показался мне очень скромным – просто хочет играть в футбол. Реально классный парень.
Мне было очень интересно с Арсеном. Видно, что он очень любит футбол, смышлeный не по годам.
Всe это позволяет мне делать вывод, что Захарян – один из сильнейших молодых игроков мира прямо сейчас», – сказал Кинселла.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»