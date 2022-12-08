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    Английский журналист охарактеризовал Захаряна

    Журналист Standard Sport Низар Кинселла высказался о качествах полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Я записывал интервью с Захаряном. Он показался мне очень скромным – просто хочет играть в футбол. Реально классный парень.

    Мне было очень интересно с Арсеном. Видно, что он очень любит футбол, смышлeный не по годам.

    Всe это позволяет мне делать вывод, что Захарян – один из сильнейших молодых игроков мира прямо сейчас», – сказал Кинселла.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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