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    Сорокин: «Был бы рад видеть Дзюбу в «Краснодаре»

    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин выступил за приход в команду нападающего Артема Дзюбы.

    «Читал новости в интернете, что Дзюба может перейти в «Краснодар». Я был бы рад видеть его у нас в команде. Артем – хороший нападающий с отличной карьерой!

    Все зависит от желания нашего клуба и желания Артема. Не мне решать такие вопросы. Я – футболист, а моя работа – играть в футбол. Соответствует ли Дзюба уровню РПЛ? Конечно», – сказал Сорокин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.12.2022 23:49
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