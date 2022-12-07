Сорокин: «Был бы рад видеть Дзюбу в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин выступил за приход в команду нападающего Артема Дзюбы.

«Читал новости в интернете, что Дзюба может перейти в «Краснодар». Я был бы рад видеть его у нас в команде. Артем – хороший нападающий с отличной карьерой!

Все зависит от желания нашего клуба и желания Артема. Не мне решать такие вопросы. Я – футболист, а моя работа – играть в футбол. Соответствует ли Дзюба уровню РПЛ? Конечно», – сказал Сорокин.

Дзюба в ноябре покинул «Адана Демирспор».

Игрок сейчас в Москве.

«Краснодар» идет в РПЛ 8-м.

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