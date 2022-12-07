Стала известна судьба кота, которого сотрудник сборной Бразилии бросил на пол

Кот, которого сотрудник сборной Бразилии бросил на пол во время пресс-конференции, не пострадал. Падение не причинило ему травм.
Животное продолжило бродить по пресс-центру, не боясь окружающих.
- 9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.
- Кошка в арабском мире – почитаемое животное.
- Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.
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Источник: «Матч ТВ»