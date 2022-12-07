Слуцкий: «Ростом Дзюба вышел из детского возраста. Мозгами – не совсем»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал характеристику экс-форварду команды Артему Дзюбе.
«По росту вышел из детского возраста. По мозгам – не совсем.
Он смотрел много мультиков с детьми. Он говорит, что разбирается в кино, в мультфильмах», – сказал Слуцкий на ютуб-шоу «Контакты», которое видео Антон Шастун.
- Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.
- Оба сейчас без клуба.
- Слуцкий в ноябре покинул «Рубин», Дзюба – «Адана Демирспор».
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Источник: «Бомбардир»