Слуцкий: «Ростом Дзюба вышел из детского возраста. Мозгами – не совсем»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал характеристику экс-форварду команды Артему Дзюбе.

«По росту вышел из детского возраста. По мозгам – не совсем.

Он смотрел много мультиков с детьми. Он говорит, что разбирается в кино, в мультфильмах», – сказал Слуцкий на ютуб-шоу «Контакты», которое видео Антон Шастун.

Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.

Оба сейчас без клуба.

Слуцкий в ноябре покинул «Рубин», Дзюба – «Адана Демирспор».

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