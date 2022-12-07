Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стал известен бюджет «Факела» на 2023 год

    Источник узнал примерный бюджет «Факела» на следующий год. Он может достигнуть миллиарда рублей.

    «Дотации из областной казны составят по-прежнему около 300 миллионов руб. Однако еще 130 миллионов намерена «выделить федеральная энергосетевая компания под личную просьбу губернатора Александра Гусева», а остальные средства клуб заработает сам, в том числе за счет продаж телетрансляций.

    Запланированный объем субсидий на 2023 год составляет 270 миллионов, но клуб попросил дополнительно еще 90 миллионов», – написал «Ъ-Черноземье».

    • Перед «Факелом» стоит задача сохранить прописку в РПЛ.
    • Команда идет в зоне переходных матчей.
    • РПЛ возобновится в марте.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона 9
    «Краснодар» отдал в аренду «Факелу» опорника Якимова
    «Факел» арендует опорника «Краснодара» 1
    Источник: «Ъ-Черноземье»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11