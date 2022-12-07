Стал известен бюджет «Факела» на 2023 год

Источник узнал примерный бюджет «Факела» на следующий год. Он может достигнуть миллиарда рублей.

«Дотации из областной казны составят по-прежнему около 300 миллионов руб. Однако еще 130 миллионов намерена «выделить федеральная энергосетевая компания под личную просьбу губернатора Александра Гусева», а остальные средства клуб заработает сам, в том числе за счет продаж телетрансляций.

Запланированный объем субсидий на 2023 год составляет 270 миллионов, но клуб попросил дополнительно еще 90 миллионов», – написал «Ъ-Черноземье».

Перед «Факелом» стоит задача сохранить прописку в РПЛ.

Команда идет в зоне переходных матчей.

РПЛ возобновится в марте.

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