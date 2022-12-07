Слуцкий – Дзюбе: «Я знаю, что ты можешь помочь умереть. Ты еще та сука»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий побывал на ютуб-шоу «Контакты», которое ведет Антон Шастун. Тренер позвонил Артему Дзюбе.

– Артем, мы на шоу Антона Шастуна «Контакты». Ты готов помочь мне умереть? – спросил Слуцкий.

– Всегда готов помочь умереть, – ответил Дзюба.

– Я знаю. Ты еще та сука.

Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.

Оба сейчас без клуба.

Слуцкий в ноябре покинул «Рубин», Дзюба – «Адана Демирспор».

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