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  • Слуцкий – Дзюбе: «Я знаю, что ты можешь помочь умереть. Ты еще та сука»

Слуцкий – Дзюбе: «Я знаю, что ты можешь помочь умереть. Ты еще та сука»

7 декабря 2022, 19:55
23

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий побывал на ютуб-шоу «Контакты», которое ведет Антон Шастун. Тренер позвонил Артему Дзюбе.

– Артем, мы на шоу Антона Шастуна «Контакты». Ты готов помочь мне умереть? – спросил Слуцкий.

– Всегда готов помочь умереть, – ответил Дзюба.

– Я знаю. Ты еще та сука.

  • Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.
  • Оба сейчас без клуба.
  • Слуцкий в ноябре покинул «Рубин», Дзюба – «Адана Демирспор».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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SpartakMoskwa
1670433155
Два Фрика, хоть Леня и уважаемый фрик
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Алекс636363
1670433382
идиотизм шоу и идиотизм в бомбардире про его участников писать. совсем больная страна, нет на вас СССР, уже давно все эти бездельники, а точнее, п и здельники пользу стране в рудниках приносили бы
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Красногвардейчик
1670434106
Два дауна)))
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zigbert
1670439203
Видать совсем дела у Лени плохи.
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Loko_Roma
1670439471
У Лени кастрюля усвистела по всей видимости окончательно
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шахта Заполярная
1670439961
Запил Леня.
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egraf
1670440909
А с какого фига тут бомбардир? Совсем уже пожелтел.
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моэм
1670476641
Неприятно удивило . что многие восприняли этот стёб в самом буквальном смысле ... неужели большинство народа уже настолько превратилось в ЭЛЕКТОРАТ ...и как следствие так отупел что " не догоняет " элементарного прикола .
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Нас Много
1670747357
Все проблемы начинаются с переоценкой себя и недооценкой других...
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nik55
1670831334
2 дебила это сила
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