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    Слуцкий – Дзюбе: «Я знаю, что ты можешь помочь умереть. Ты еще та сука»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий побывал на ютуб-шоу «Контакты», которое ведет Антон Шастун. Тренер позвонил Артему Дзюбе.

    – Артем, мы на шоу Антона Шастуна «Контакты». Ты готов помочь мне умереть? – спросил Слуцкий.

    – Всегда готов помочь умереть, – ответил Дзюба.

    – Я знаю. Ты еще та сука.

    • Дзюба и Слуцкий пересекались в сборной России.
    • Оба сейчас без клуба.
    • Слуцкий в ноябре покинул «Рубин», Дзюба – «Адана Демирспор».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1346

      Красногвардейчик 16 минут назад

      Два дауна)))

      1
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      Рейтинг: +800

      Алекс636363 28 минут назад

      идиотизм шоу и идиотизм в бомбардире про его участников писать. совсем больная страна, нет на вас СССР, уже давно все эти бездельники, а точнее, п и здельники пользу стране в рудниках приносили бы

      3
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      Рейтинг: +7633

      BarStep > Алекс636363 25 минут назад

      Ну дядь, как тебя занесло-то...

      0
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      Рейтинг: +8521

      vladik12 > Алекс636363 18 минут назад

      Опять бухой там?

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      Рейтинг: +11273

      alex1951 > Алекс636363 7 минут назад

      Еще раньше написал...бомба превращается в ,,желтизну,, .....
      ну кого эта тема озадачивает....
      набросились на тебя.....
      одна банда ,видать.... и не закусывают,чмошники... на бухло есть ,а на закусон шиш))))

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      Рейтинг: +964

      SpartakMoskwa 32 минуты назад

      Два Фрика, хоть Леня и уважаемый фрик

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      Рейтинг: +1235

      САНЁК17 41 минуту назад

      Фига у них отношение

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      Рейтинг: +8521

      vladik12 > САНЁК17 18 минут назад

      Высокие.

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