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    Дуймович: «Я предлагал Захаряна и Тюкавина европейским клубам. Но в РПЛ есть еще один выдающийся игрок»

    Агент Томислав Дуймович, ранее выступавший за «Локомотив», назвал трех лучших российских футболистов.

    «Если брать игроков, за которыми я слежу в России, то, в первую очередь, это динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Про них спрашивают в Европе, а я предлагал их некоторым клубам. Каким? Пусть это останется тайной.

    Это хорошие парни, но есть еще один выдающийся игрок — Сергей Пиняев. Два года назад я смотрел игру молодежной сборной России с ним в составе, когда они играли против Хорватии. Уже тогда он сильно выделялся.

    Рад, что ему дали шанс в РПЛ. Сейчас он начал забивать и много играть. Может, из-за всех этих ограничений пришло время проявлять себя этим русским пацанам? Захарян, Тюкавин и Пиняев — эти одаренные парни принесут пользу сборной России», — сказал Дуймович.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4112

      Питерский князь 2 минуты назад

      Надоели.
      Захорян сгинет в Динамо.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +18393

      Cleaner 1 час назад

      Еще один? ВЫДАЮЩИЙСЯ? Ну РЖУ ващще ни могу!!!...)))))))

      0
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      Рейтинг: +1588

      Эном айс 2 часа назад

      Сказ о том, как хитрый хорват подкатил к себе поближе чужое золотое яйчко...

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