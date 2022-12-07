Дуймович: «Я предлагал Захаряна и Тюкавина европейским клубам. Но в РПЛ есть еще один выдающийся игрок»

Агент Томислав Дуймович, ранее выступавший за «Локомотив», назвал трех лучших российских футболистов.

«Если брать игроков, за которыми я слежу в России, то, в первую очередь, это динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Про них спрашивают в Европе, а я предлагал их некоторым клубам. Каким? Пусть это останется тайной.

Это хорошие парни, но есть еще один выдающийся игрок — Сергей Пиняев. Два года назад я смотрел игру молодежной сборной России с ним в составе, когда они играли против Хорватии. Уже тогда он сильно выделялся.

Рад, что ему дали шанс в РПЛ. Сейчас он начал забивать и много играть. Может, из-за всех этих ограничений пришло время проявлять себя этим русским пацанам? Захарян, Тюкавин и Пиняев — эти одаренные парни принесут пользу сборной России», — сказал Дуймович.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию