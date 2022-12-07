Осинькин рассказал, готов ли Захарян к основе «Челси»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян готов играть в основе «Челси».

«Неспроста «Челси» им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе «Челси». Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в старте», – сказал Осинькин.

«Челси» пытался купить Захаряна летом, но не нашел способ перевести деньги в Россию.

Захарян – воспитанник «Динамо».

19-летний Захарян стоит 15 миллионов евро.

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