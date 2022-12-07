Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Осинькин рассказал, готов ли Захарян к основе «Челси»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян готов играть в основе «Челси».

    «Неспроста «Челси» им интересуется. Но, думаю, на сегодня и он не готов получить сразу место в стартовом составе «Челси». Ему нужна будет адаптация к зарубежному футболу. Он очень перспективный. Но и он не готов здесь и сейчас выходить в старте», – сказал Осинькин.

    • «Челси» пытался купить Захаряна летом, но не нашел способ перевести деньги в Россию.
    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • 19-летний Захарян стоит 15 миллионов евро.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Влашич: «Захарян – крутой игрок. Желаю ему перейти в «Челси» 1
    «Арсен, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол!». Кукуян – Захаряну во время матча 1
    В «Динамо» отреагировали на слухи о договоренности Захаряна с «Челси»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3206

      FRZZ 16 минут назад

      Как надоел Бомбардир с этим Захаряном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18391

      Cleaner 1 час назад

      Захарян к основе Динамо не совсем готов. КАКОЕ ЕМУ БЛИН ЧЕЛСИ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      Алексей З 2 часа назад

      Межсезонье.
      ЧМ заканчивается.
      Давайте из чулана достанем "старые пластинки". Не надоело ?
      Захаряну надо стать лидером в том же Динамо, тогда и предложения появятся.
      Думаю в шорт-листе у таких клубов как Челси с десяток таких захарянов.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11