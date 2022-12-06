Сборная Марокко победила Испанию в матче 1/8 финала ЧМ-2022.
Команды не забили в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти точнее оказались марокканцы. Испанцы не реализовали все три свои попытки.
В четвертьфинале чемпионата мира Марокко встретится с победителем матча Португалия – Швейцария.
ЧМ-2022. 1/8 финала
Марокко – Испания – 0:0 (3:0, – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
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Источник: «Бомбардир»