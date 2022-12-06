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    ⚡️ ЧМ-2022. Испания вылетела с турнира, уступив Марокко по пенальти

    Сборная Марокко победила Испанию в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

    Команды не забили в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти точнее оказались марокканцы. Испанцы не реализовали все три свои попытки.

    В четвертьфинале чемпионата мира Марокко встретится с победителем матча Португалия – Швейцария.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Марокко – Испания – 0:0 (0:0, – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

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    Сборная Марокко впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира
    Испания на втором ЧМ подряд проиграла в 1/8 финала по пенальти. На ЧМ-2018 вылетели от России
    Испания и Марокко сыграли вничью – 0:0. Во 2-й раз на ЧМ-2022 будет дополнительное время 1
    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +103

      egraf 3 секунды назад

      История повторяется. Германия, Испания. Кто следующий?

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      Рейтинг: +4679

      neveldomha 16 секунд назад

      От красной фурии осталось только Фуууу.

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      Рейтинг: +12320

      Алексей З 31 секунду назад

      Эту испанскую тики-таку больше 20 минут смотреть невозможно.
      Вылетели - туда им и дорога. Жаль немцев , с ними хоть не соскучаешься, а эти пас ради паса...
      Иногда кажется что это их самих заё...вает.
      Так им и надо.

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      Рейтинг: +20084

      Persona_non_Grata 45 секунд назад

      Ставочка пролетела(((, но испанцы даже если бы и прошли дальше, но ... с такой игрой пожалуй лучше пусть едут отдыхать, да и хоть один сюрприз должен быть в 1/8 !

      0
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      Рейтинг: +100

      Niklas80 1 минуту назад

      Порядок бьет класс.

      1
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      Рейтинг: +1096

      Alex Flash 1 минуту назад

      Энрике в Барсе провафлил и здесь то же самое..Катание мяча из пустого в порожнее

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      Рейтинг: +14040

      Skull_Boy 2 минуты назад

      Нога Акинфеева теперь рука Бону

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      Рейтинг: +12157

      DeStar 3 минуты назад

      Испания показала самы убогий футбол на чм, хуже матча не видел .И поделом этим днищам, до свидос
      Надо чтобы все нынешние старики сборной нахрен из нее ушли и позвать молодых ,чтобы раз и навсегда забыли о дебильной тики таке
      за 90 минут млять они раза 2 до штрафной дошли олени

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      Рейтинг: +3104

      m40 4 минуты назад

      Когда в последнем туре Испания не сильно напрягалась и проиграла (типа ради легкой сетки), я подумал, что это им ещё аукнется.

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