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  • ⚡️ ЧМ-2022. Испания вылетела с турнира, уступив Марокко по пенальти

⚡️ ЧМ-2022. Испания вылетела с турнира, уступив Марокко по пенальти

6 декабря 2022, 20:46
45

Сборная Марокко победила Испанию в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Команды не забили в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти точнее оказались марокканцы. Испанцы не реализовали все три свои попытки.

В четвертьфинале чемпионата мира Марокко встретится с победителем матча Португалия – Швейцария.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Марокко – Испания – 0:0 (3:0, – по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Календарь ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания
Комментарии (45)
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m40
1670348915
Когда в последнем туре Испания не сильно напрягалась и проиграла (типа ради легкой сетки), я подумал, что это им ещё аукнется.
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DeStar
1670348936
Испания показала самы убогий футбол на чм, хуже матча не видел .И поделом этим днищам, до свидос Надо чтобы все нынешние старики сборной нахрен из нее ушли и позвать молодых ,чтобы раз и навсегда забыли о дебильной тики таке за 90 минут млять они раза 2 до штрафной дошли олени
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Alex Flash
1670349080
Энрике в Барсе провафлил и здесь то же самое..Катание мяча из пустого в порожнее
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neveldomha
1670349158
От красной фурии осталось только Фуууу.
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portero
1670349406
Воздалось испанцам за слив в третьей групповой игре.... Вот чуял что могут с Марокко обосраться....
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ARSteven89
1670349426
ААААААААААААААААААААА!!! Это ответ всем тем, кто после 7:0 с Коста-Рикой возвёл пока что средних испанских футболистов до уровня претендентов на кубок. Я не верил вообще в них! Потом Германия, потом Япония всем всё показали! Сборная Испании: ЧМ-2010: ПОБЕДА ЧМ-2014: невыход из группы ЧМ-2018: вылет в 1/8 после серии пенальти ЧМ-2022: вылет в 1/8 после серии пенальти Луис Энрике собрал в сборной Барселону и она сыграла как Барселона на международном уровне! Марокко - национальные герои всего арабского мира! Ликуйте!
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BarStep
1670349649
Ещё года два-три назад по данному факту опечалился бы.. А сегодня, не то что что рад, но.. Минус ещё одни лгбтшники и это нормуль!
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KLINSI
1670349784
Бу га га!!!!!! На хитрое гузло всегда найдётся каргалыга с винтом)))) Слили неметчину, теперь размазываем слёзки)))
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zigbert
1670350746
Испанцы вылетели по делу. Их игра была тягучей и монотонной. Никаких обострений в атаке. А как можно победить соперника не создавая у его ворот напряженность. Марокканцы молодцы, выстояли а пенальти выполнили с блеском.
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JTherry
1670351621
воздалось Испании за "слив" японцам, к тому же и пенали бить так и не научились после ЧМ-18... весь матч непонятно во что играли, а ведь как все началось в Катаре для них... марокканцы отлично играют в Катаре, сбалансированная команда (вспоминаю их игру в группе), спокойно и точно исполнили с "точки"... интересно, кому "повезет" выйти на них в 1/4..?
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