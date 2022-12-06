Кокорин раскритиковал Канчельскиса: «Ты поднимаешь за меня бокалы, а потом выдаешь такое...»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику со стороны экс-форварда «МЮ» Андрея Канчельскиса.

«Так этот дядя, так его назовем, пел мне дифирамбы каждый раз, когда меня видел. Постоянно поднимал бокалы за мое здоровье, когда я был маленьким. И я им восхищался, потому что он был сильным игроком.

Нет, я плюс-минус понимаю. Это очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия. Тогда это понятно. Но если ему что-то реально не понравилось…

Я не понимаю. Ты постоянно кричишь, какие мы хорошие ребята, поднимаешь за нас бокалы, а потом выдаешь такое… Только из-за этого я ему ответил. Потому что я с ним был неплохо знаком», – сказал Кокорин.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.

Он забил 5 голов в 10 матчах на Кипре.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира