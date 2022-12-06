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  • «Я сам подал в отставку». Гаранин объяснил, почему ушел из «Сочи»

«Я сам подал в отставку». Гаранин объяснил, почему ушел из «Сочи»

6 декабря 2022, 10:49
5

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему покинул клуб.

— Вы уходили из «Сочи» как‑то туманно. Все всe знали, а официальное подтверждение не поступало. Почему?

— Хотелось, чтобы команда спокойно готовилась к матчам. После 0:7 от «Зенита» в конце октября лично для меня наступил тяжелейший период. Владелец клуба Борис Ротенберг очень сильно поддержал в тот момент. Я посоветовался с руководством и решил, что правильнее отойти сторону.

— Всего один провальный матч — и такие радикальные выводы?

— Деталей было много, не обо всех нужно рассказывать. Сплавы тренерского штаба, конфликты и так далее — вранье полное. Возможно, кому‑то из футболистов что‑то не нравилось внутри, но отношения у нас были очень профессиональными.

Постарались сделать так, чтобы наш уход меньше ударил по команде, ей предстояли важные игры со «Спартаком» и «Химками». В итоге расстались как близкие люди. Благодарен за это и клубу, и футболистам. Сказали друг другу добрые слова.

— То есть вы сами подали в отставку, верно?

— Да, это было мое решение. Возможно, ошибочное, но оно уже сделано, назад не вернешь. Борис Романович предложил остаться в системе клуба, но хотелось находиться внутри процесса, а не рядом, поэтому с благодарностью отказался.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Гаранин Вадим
Комментарии (5)
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Garrincha58
1670316147
сначала получи тренерскую лицензию а потом тренируй команду РПЛ
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афоня72
1670317700
— Да, это было мое решение. Возможно, ошибочное, но оно уже сделано, назад не вернешь. Ключевые слова!!! пожалел однако.
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paracetamol
1670320331
Гаранин ушел, потому что выгнали!
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zigbert
1670332269
Обычная отставка. Исходя из результатов команды, ничего удивительного, после прошлогоднего успеха.
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sochi-2013
1670736333
Как честный человек ты должен был застрелиться
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