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    «Я сам подал в отставку». Гаранин объяснил, почему ушел из «Сочи»

    Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему покинул клуб.

    — Вы уходили из «Сочи» как‑то туманно. Все всe знали, а официальное подтверждение не поступало. Почему?

    — Хотелось, чтобы команда спокойно готовилась к матчам. После 0:7 от «Зенита» в конце октября лично для меня наступил тяжелейший период. Владелец клуба Борис Ротенберг очень сильно поддержал в тот момент. Я посоветовался с руководством и решил, что правильнее отойти сторону.

    — Всего один провальный матч — и такие радикальные выводы?

    — Деталей было много, не обо всех нужно рассказывать. Сплавы тренерского штаба, конфликты и так далее — вранье полное. Возможно, кому‑то из футболистов что‑то не нравилось внутри, но отношения у нас были очень профессиональными.

    Постарались сделать так, чтобы наш уход меньше ударил по команде, ей предстояли важные игры со «Спартаком» и «Химками». В итоге расстались как близкие люди. Благодарен за это и клубу, и футболистам. Сказали друг другу добрые слова.

    — То есть вы сами подали в отставку, верно?

    — Да, это было мое решение. Возможно, ошибочное, но оно уже сделано, назад не вернешь. Борис Романович предложил остаться в системе клуба, но хотелось находиться внутри процесса, а не рядом, поэтому с благодарностью отказался.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17253

      Garrincha58 5 минут назад

      сначала получи тренерскую лицензию а потом тренируй команду РПЛ

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