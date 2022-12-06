Петржела: «Зенит» выиграл бы РПЛ и без бразильских игроков»

я наступлю на розу
к сожалению в запасе у зенита
сущие мимозы
а без воды не вытянешь и рыбку из пруды(
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о клубе из Петербурга.
– Кто сейчас лучший футболист «Зенита»?
– Выделять никого не стану. Скажу так: если не было бы бразильцев, «Зениту» пришлось бы сложнее, однако и без них «Зенит» выиграл бы чемпионат.
– Уверены?
– Да. У «Зенита» и без них хороший подбор футболистов, появился бы шанс для русских ребят.
И почему они не смогли бы стать чемпионами? У меня играли выдающиеся русские игроки – Кержаков, Аршавин, Радимов, рядом с ним раскрывались и другие местные воспитанники, каждый из которых внес свой вклад в успех 2003-го года.
В Санкт-Петербурге всегда было много талантливых футболистов, но, увы, сейчас им не дают возможности проявить себя.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.
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