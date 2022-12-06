Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Петржела: «Зенит» выиграл бы РПЛ и без бразильских игроков»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о клубе из Петербурга.

    – Кто сейчас лучший футболист «Зенита»?

    – Выделять никого не стану. Скажу так: если не было бы бразильцев, «Зениту» пришлось бы сложнее, однако и без них «Зенит» выиграл бы чемпионат.

    – Уверены?

    – Да. У «Зенита» и без них хороший подбор футболистов, появился бы шанс для русских ребят.

    И почему они не смогли бы стать чемпионами? У меня играли выдающиеся русские игроки – Кержаков, Аршавин, Радимов, рядом с ним раскрывались и другие местные воспитанники, каждый из которых внес свой вклад в успех 2003-го года.

    В Санкт-Петербурге всегда было много талантливых футболистов, но, увы, сейчас им не дают возможности проявить себя.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Зенит» не продаст Клаудиньо во «Фламенго»
    Топ-10 самых посещаемых клубов России в осенней части сезона 3
    Ловрен рассказал, кто из «Зенита» поздравил его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022 2
    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7501

      Беспонтий 1 минуту назад

      я наступлю на розу
      к сожалению в запасе у зенита
      сущие мимозы

      а без воды не вытянешь и рыбку из пруды(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7501

      Беспонтий > Беспонтий 2 минуты назад

      два "с" не употреб.лять)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12034

      Вомбат 27 минут назад

      Без бразильцев, даже с гениальным колумбийцем, Зенит не выиграл бы чемпионат. Все мы, в отличие от ПЖ, следим за кубковыми играми и видели как играет Зенит, когда на поле нет бразильцев. А юных сравнительно талантливых игроков действительно в Питере хватает, но в 18-20 лет почти все они разъезжаются по другим клубам. Ни одна футбольная академия не дала столько действующих игроков РПЛ, сколько дала академия Зенита и Смены. Только в основах клубов РПЛ, не считая сам Зенит, сейчас играют 24 петербуржца. Они есть во всех без исключения командах РПЛ. Другое дело, что ни одних из них не вырос и не вырастет до уровня Малкома или Вендела. Поэтому руководство Зенита, озабоченное исключительно золотыми медалями, тоже понять можно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      cska1948 43 минуты назад

      "...В Санкт-Петербурге всегда было много талантливых футболистов, но, увы, сейчас им не дают возможности проявить себя..."
      -----------------------------
      В этих словах ВСЯ правда о "пользе" легионеров для российского футбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6053

      Давид59 59 минут назад

      Сейчас может и выиграли бы. Поскольку у соперников много иностранцев уехало. Но вообще то сомнительно. Видели мы уже кубовые матчи без бразил. Беспомощность и безнадёга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17253

      Garrincha58 1 час назад

      да особенно с Ерохиным и Суторминым и с тренером Петржелой они бы точно опустились на 10 место

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11