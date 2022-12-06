Петржела: «Зенит» выиграл бы РПЛ и без бразильских игроков»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о клубе из Петербурга.

– Кто сейчас лучший футболист «Зенита»?

– Выделять никого не стану. Скажу так: если не было бы бразильцев, «Зениту» пришлось бы сложнее, однако и без них «Зенит» выиграл бы чемпионат.

– Уверены?

– Да. У «Зенита» и без них хороший подбор футболистов, появился бы шанс для русских ребят.

И почему они не смогли бы стать чемпионами? У меня играли выдающиеся русские игроки – Кержаков, Аршавин, Радимов, рядом с ним раскрывались и другие местные воспитанники, каждый из которых внес свой вклад в успех 2003-го года.

В Санкт-Петербурге всегда было много талантливых футболистов, но, увы, сейчас им не дают возможности проявить себя.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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