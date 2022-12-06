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  • Петржела: «Зенит» выиграл бы РПЛ и без бразильских игроков»

Петржела: «Зенит» выиграл бы РПЛ и без бразильских игроков»

6 декабря 2022, 09:59
9

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о клубе из Петербурга.

– Кто сейчас лучший футболист «Зенита»?

– Выделять никого не стану. Скажу так: если не было бы бразильцев, «Зениту» пришлось бы сложнее, однако и без них «Зенит» выиграл бы чемпионат.

– Уверены?

– Да. У «Зенита» и без них хороший подбор футболистов, появился бы шанс для русских ребят.

И почему они не смогли бы стать чемпионами? У меня играли выдающиеся русские игроки – Кержаков, Аршавин, Радимов, рядом с ним раскрывались и другие местные воспитанники, каждый из которых внес свой вклад в успех 2003-го года.

В Санкт-Петербурге всегда было много талантливых футболистов, но, увы, сейчас им не дают возможности проявить себя.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (9)
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Garrincha58
1670310995
да особенно с Ерохиным и Суторминым и с тренером Петржелой они бы точно опустились на 10 место
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Давид59
1670312903
Сейчас может и выиграли бы. Поскольку у соперников много иностранцев уехало. Но вообще то сомнительно. Видели мы уже кубовые матчи без бразил. Беспомощность и безнадёга.
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cska1948
1670313848
"...В Санкт-Петербурге всегда было много талантливых футболистов, но, увы, сейчас им не дают возможности проявить себя..." ----------------------------- В этих словах ВСЯ правда о "пользе" легионеров для российского футбола...
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Вомбат
1670314825
Без бразильцев, даже с гениальным колумбийцем, Зенит не выиграл бы чемпионат. Все мы, в отличие от ПЖ, следим за кубковыми играми и видели как играет Зенит, когда на поле нет бразильцев. А юных сравнительно талантливых игроков действительно в Питере хватает, но в 18-20 лет почти все они разъезжаются по другим клубам. Ни одна футбольная академия не дала столько действующих игроков РПЛ, сколько дала академия Зенита и Смены. Только в основах клубов РПЛ, не считая сам Зенит, сейчас играют 24 петербуржца. Они есть во всех без исключения командах РПЛ. Другое дело, что ни одних из них не вырос и не вырастет до уровня Малкома или Вендела. Поэтому руководство Зенита, озабоченное исключительно золотыми медалями, тоже понять можно.
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Беспонтий
1670316380
я наступлю на розу к сожалению в запасе у зенита сущие мимозы а без воды не вытянешь и рыбку из пруды(
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Дядя Серёжа
1670318523
Построишь летучий корабль? - Куплю... Мультик Выиграешь чемпионт по футболу? - Тренер баскетбольного Зенита - Куплю.... Газпром. Мечты сбываются
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NewLife
1670318979
Гнилой базар.
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опус 2
1670324120
Его уж все благополучно забыли ,так нет успокоится никак не может
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