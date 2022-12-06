Винисиус – самый молодой игрок сборной Бразилии после Неймара, забивший на ЧМ

Сборная Бразилии победила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Один из мячей забил Винисиус. Форвард «Реала» в возрасте 22 лет и 146 дней стал самым молодым автором гола за Бразилию на чемпионатах мира после Неймара в 2014 году.

Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.

В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

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