Винисиус – самый молодой игрок сборной Бразилии после Неймара, забивший на ЧМ

че за чушь? самый молодой после Неймара? ахахахахаах у кого там фляга потекла из редакторов? как он может быть самым молодым? если это уже Неймар....лечите шизофрению там.....это просто дно....
з.ы
че уж там писали бы сразу первый после бога...
Сборная Бразилии победила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.
Один из мячей забил Винисиус. Форвард «Реала» в возрасте 22 лет и 146 дней стал самым молодым автором гола за Бразилию на чемпионатах мира после Неймара в 2014 году.
- Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.
- В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.
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