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    Винисиус – самый молодой игрок сборной Бразилии после Неймара, забивший на ЧМ

    Сборная Бразилии победила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Один из мячей забил Винисиус. Форвард «Реала» в возрасте 22 лет и 146 дней стал самым молодым автором гола за Бразилию на чемпионатах мира после Неймара в 2014 году.

    • Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.
    • В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1625

      Benifacto 31 минуту назад

      че за чушь? самый молодой после Неймара? ахахахахаах у кого там фляга потекла из редакторов? как он может быть самым молодым? если это уже Неймар....лечите шизофрению там.....это просто дно....
      з.ы
      че уж там писали бы сразу первый после бога...

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