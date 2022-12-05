Жалко, что Япония вылетела: она помогала искренне кайфовать от этого ЧМ

Давайте сделаем вполне ожидаемое признание самим себе: до начала турнира мы вообще не думали о выходе Японии в плей-офф ЧМ. В группе с ними были сильные испанцы, переживающие омоложение вместе с Луисом Энрике, и мощные немцы, для которых проход куда-то в самые-самые решающие стадии уже кажутся чем-то обыкновенным. Ну и Коста-Рика как довесок – чтобы подбить число команд в группе до четырех.

Что в итоге получилось, запишем краткие хайлайты матчей Японии в группе:

Пощечина немцам – тогда все скривились: «Да как так-то? Германия, ты ок? Наверное, ок. А Японии повезло»; Ошибка с Коста-Рикой, реакция примерно такая: «Ну теперь японцы показали свой уровень»; Победа над Испанией и выход в плей-офф с первого места. Тогда тактические схемы и острые идеи Энрике были просто перебиты задором японцев. Они просто перебегали, перепрыгали и банально настроились лучше соперника.

Японией тяжело наслаждаться всерьез. Это не Франция, которая двумя передачами выводит Мбаппе на практически ударную позицию – тот роняет на задницу парочку соперников и бьет в дальнюю девятку. Это не Бразилия, которая еще до начала турнира заработала ачивку сборной с самой сильной линией атаки. Это просто Япония, где нет суперзвезд, у которой полно ошибок, но которая влюбляет в себя какой-то совершенно юношеской дворовой энергетикой.

У тренера Японии Хадзиме Мориясу перед началом чемпионата спросили, как он собирается бодаться с немцами и испанцами. Ответ такой: «Я не думаю об этом. Пока мы наработали игру между своими игроками – времени на подготовку не так много, поэтому о нейтрализации сильных сторон соперников будем думать прямо перед матчами. Пока главная задача – просто спокойно готовиться и наслаждаться участием на чемпионате мира, каким бы ни был результат».

То есть, понимаете, тренер вполне себе средней сборной, которая выйдет против обалдеть каких сильных соперников, перед стартом главного турнира четырехлетия просто говорит: ребята, да у нас пока нет особо плана: просто выходить, играть и получать удовольствие.

Все просто, наивно. Японцы не симулируют, катаясь несколько минут по газону, они не орут на арбитров (они с ними вообще почти не спорят): они абстрагировались от ненужного футбольного шума и подкупают своей натуральностью. Согласен, многие действия Японии выглядят рискованными, но как же это азартно. И это вот ровно то, чем подкупает Япония. Азарта очень мало в современном футболе, где все механизированно и за большие деньги, поэтому нам и не хватает иногда этой манящей легкости – и мы ищем ее в не самых сильных командах.

1/8 финала все больше лишает фанатов возможности посмотреть на аутсайдеров в четвертьфинале. Хорватия, к огромному сожалению, выбила и Японию. На этом ЧМ больше не будет милых японских фанатов, которые убирают свои места после матчей. На этом ЧМ больше не будет милых японских игроков, которые оставляют оригами в раздевалке и благодарят своих болельщиков поклонами.

На фоне аномального позитива и натуральности неудача с Хорватией даже не кажется какой-то трагедией.

ЧМ теперь без яркой Японии, но вы забирайте бонус в 2000 рублей и угадывайте победителей остальных матчей

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press