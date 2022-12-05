«Краснодар» еще не нашел главного тренера. Сторожук возглавит вторую команду («РБ Спорт»)

«Краснодар» еще не определился с новым главным тренером команды.

По информации «РБ Спорт», сейчас клуб ведет поиск нового тренера, с некоторыми из кандидатов ведутся переговоры. Окончательное решение по новому тренеру примет владелец клуба Сергей Галицкий.

Александр Сторожук с большой долей вероятности останется в структуре клуба и возглавит вторую команду «быков».

Сторожук возглавляет «Краснодар» с зимы.

Команда идет в РПЛ 8-й.

Сезон возобновится в марте.

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