Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Краснодар» еще не нашел главного тренера. Сторожук возглавит вторую команду («РБ Спорт»)

    «Краснодар» еще не определился с новым главным тренером команды.

    По информации «РБ Спорт», сейчас клуб ведет поиск нового тренера, с некоторыми из кандидатов ведутся переговоры. Окончательное решение по новому тренеру примет владелец клуба Сергей Галицкий.

    Александр Сторожук с большой долей вероятности останется в структуре клуба и возглавит вторую команду «быков».

    • Сторожук возглавляет «Краснодар» с зимы.
    • Команда идет в РПЛ 8-й.
    • Сезон возобновится в марте.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Краснодар» отдал в аренду «Факелу» опорника Якимова
    Черников перенес вторую операцию
    Три клуба делят лидерство в сезоне РПЛ по голам с дальней дистанции
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11