«Краснодар» еще не нашел главного тренера. Сторожук возглавит вторую команду («РБ Спорт»)

«Краснодар» еще не определился с новым главным тренером команды.
По информации «РБ Спорт», сейчас клуб ведет поиск нового тренера, с некоторыми из кандидатов ведутся переговоры. Окончательное решение по новому тренеру примет владелец клуба Сергей Галицкий.
Александр Сторожук с большой долей вероятности останется в структуре клуба и возглавит вторую команду «быков».
- Сторожук возглавляет «Краснодар» с зимы.
- Команда идет в РПЛ 8-й.
- Сезон возобновится в марте.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «РБ Спорт»