Фердинанд: «Не верю, что Беллингему 19 лет»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высоко отозвался о Джуде Беллингеме.

«Не верю, что Беллингему 19 лет. Хочу увидеть его свидетельство о рождении! Он невероятен», – написал Фердинанд в соцсетях.

Беллингем забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах ЧМ-2022.

На клубном уровне он выступает за дортмундскую «Боруссию».

Интерес к хавбеку проявляют «Реал» и топ-клубы АПЛ.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира