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    Фердинанд: «Не верю, что Беллингему 19 лет»

    Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высоко отозвался о Джуде Беллингеме.

    «Не верю, что Беллингему 19 лет. Хочу увидеть его свидетельство о рождении! Он невероятен», – написал Фердинанд в соцсетях.

    • Беллингем забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах ЧМ-2022.
    • На клубном уровне он выступает за дортмундскую «Боруссию».
    • Интерес к хавбеку проявляют «Реал» и топ-клубы АПЛ.

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    Источник: твиттер Рио Фердинанда

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