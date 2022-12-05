Аленичев рассказал, при каком условии «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о шансах московской команды выиграть РПЛ в сезоне-2022/23.

– «Спартак» с этим составом может претендовать на чемпионство?

– На чемпионство претендовать будет только «Зенит». Если только сейчас в декабре пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так исключено.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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