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    Аленичев рассказал, при каком условии «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о шансах московской команды выиграть РПЛ в сезоне-2022/23.

    – «Спартак» с этим составом может претендовать на чемпионство?

    – На чемпионство претендовать будет только «Зенит». Если только сейчас в декабре пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так исключено.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 1 минуту назад

      Достаточно будет отсутствие трёх игроков ( Вендел , Малком и Барриос ) и Миллер задрожит. Это конечно из области фантастики, бабла в Газпроме завались.

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