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  • Аленичев рассказал, при каком условии «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

Аленичев рассказал, при каком условии «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

5 декабря 2022, 13:56
5

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о шансах московской команды выиграть РПЛ в сезоне-2022/23.

– «Спартак» с этим составом может претендовать на чемпионство?

– На чемпионство претендовать будет только «Зенит». Если только сейчас в декабре пять бразильцев «Зенита» уедут в отпуск и не вернутся, у «Спартака» будет огромный шанс стать чемпионом. А так исключено.

  • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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sochi-2013
1670240677
"Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке. Когда высохнут моря и ветер унесёт горы, как листья. ..."
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NewLife
1670242311
Аленичев, ты на педикулезных уже поставил бабло, или тебе желтая помойка РБ Спорт доплачивает за такие высеры ?
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Persona_non_Grata
1670251309
Похоже Аленичев заходит на сайт и читает мои комментарии !)))
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ySS
1670264979
Даже если и уедут, чемпионом будет зенит. У гаспрома бабла хватит и все рычаги все в их руках)
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