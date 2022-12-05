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    Коваленко: «Выбор в пользу сборной России – это окончательное решение»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко заявил, что вариант со сменой спортивного гражданства им больше не рассматривается.

    «С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России – это окончательное решение.

    Возможность сменить спортивное гражданство и играть за Армению не рассматриваю, потому что решение выступать за сборную России было взвешенным», – сказал Коваленко.

    • Мать футболиста – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.
    • 19-летний Коваленко в сентябре дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

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    Источник: «РБ Спорт»

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