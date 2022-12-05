Коваленко: «Выбор в пользу сборной России – это окончательное решение»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко заявил, что вариант со сменой спортивного гражданства им больше не рассматривается.

«С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России – это окончательное решение.

Возможность сменить спортивное гражданство и играть за Армению не рассматриваю, потому что решение выступать за сборную России было взвешенным», – сказал Коваленко.

Мать футболиста – армянка. Отец – наполовину армянин, наполовину русский.

19-летний Коваленко в сентябре дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию