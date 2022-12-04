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    ФИФА назвала лучшего игрока матча Франция – Польша

    Стал известен лучший футболист матча 1/8 финала между сборными Франции и Польши (3:1).

    Им стал нападающий французской команды Килиан Мбаппе. 23-летний форвард забил в этой встрече два гола и сделал ассист.

    • Франция вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Там она сыграет с победителем пары Англия – Сенегал.

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    Источник: «Бомбардир»

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