ФИФА назвала лучшего игрока матча Франция – Польша

Стал известен лучший футболист матча 1/8 финала между сборными Франции и Польши (3:1).

Им стал нападающий французской команды Килиан Мбаппе. 23-летний форвард забил в этой встрече два гола и сделал ассист.

Франция вышла в 1/4 финала ЧМ-2022.

Там она сыграет с победителем пары Англия – Сенегал.

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