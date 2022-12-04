«Такие игроки рождаются раз в сто лет»: Газзаев назвал лучшего футболиста в мире

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

– Вы согласны с тем, что сборная Аргентина – команда одного Месси?

– Безусловно, он является лучшим игроком мира. Это очевидно. Присутствие столь авторитетного игрока, как Месси – крайне важно для сборной Аргентины. Но там есть и остальные игроки очень хорошего уровня. Месси не только выше игроков сборной Аргентины, сегодня он – лучший игрок мирового футбола. Его присутствие – большой плюс, оно вдохновляет его партнеров по команде. Есть такое понятие как «аура авторитета». Мне кажется, это дает возможность сборной Аргентины добиваться больших результатов.

– Это лучший чемпионат мира в карьере Лео?

– Надеюсь. Мне бы очень хотелось, чтобы он стал чемпионом мира за его заслуги перед мировым футболом, за его отношение, за его профессионализм, за то, что он на протяжении всей своей карьеры демонстрирует высокий уровень мастерства и является абсолютным примером для всего футбольного мира. Такие звезды, как Пеле, Марадона, Месси и Роналду, рождаются раз в сто лет. Такие игроки оставляют огромный след в истории мирового футбола, не говоря уже об аргентинской сборной.

– Если Месси снова останется без титула, станет ли для него это сильным ударом?

– Давайте не будем думать о плохом. Мне бы очень хотелось, чтобы судьба отблагодарила Месси за его настоящее профессиональное служение футболу.

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв Австралию (2:1).

Месси забил один из голов.

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