Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сорокин сообщил об отсутствии предпосылок отставки Сторожука из «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Александра Сторожука.

    — Очень много слухов по поводу главного тренера. Говорят, что Сторожук, скорее всего, покинет клуб, потому что он уже попрощался с командой. Ты что-нибудь об этом знаешь? С какими словами он уходил на перерыв?

    — Со словами, что всех любит и всеми доволен, работаем дальше. Ну и все, ничего конкретного сказано по поводу его ухода не было. Он никакого значения не придавал.

    — То есть он не прощался?

    — Он не прощался. Если брать мои эмоции, как я видел ситуацию, то переживал, как, наверное, и вся команда. Было очень много слухов, и небольшая нервозность, потому что результаты были не очень. Но спасибо всем ребятам, всему коллективу: последние игры перед отпуском дали положительные эмоции. Будет отпуск, и с новыми мыслями будем готовиться к следующей части.

    — Он в курсе был этих слухов, и тебе показалось, что ему это мешало чуть-чуть?

    — Конечно, в курсе. Он же тоже человек, тоже где-то что-то видит, читает, даже если он этого не хочет. Футбольный мир достаточно тесный, это неизбежно. Мешало ли ему это? Нет, просто была небольшая нервозность.

    • Сторожук возглавляет «Краснодар» с зимы.
    • Команда идет в РПЛ 8-й.
    • Сезон возобновится в марте.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Черников перенес вторую операцию
    Три клуба делят лидерство в сезоне РПЛ по голам с дальней дистанции
    «Краснодар» предложил 2,5 миллиона за форварда «Росарио Сентраль»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11