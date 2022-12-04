Сорокин сообщил об отсутствии предпосылок отставки Сторожука из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Александра Сторожука.

— Очень много слухов по поводу главного тренера. Говорят, что Сторожук, скорее всего, покинет клуб, потому что он уже попрощался с командой. Ты что-нибудь об этом знаешь? С какими словами он уходил на перерыв?

— Со словами, что всех любит и всеми доволен, работаем дальше. Ну и все, ничего конкретного сказано по поводу его ухода не было. Он никакого значения не придавал.

— То есть он не прощался?

— Он не прощался. Если брать мои эмоции, как я видел ситуацию, то переживал, как, наверное, и вся команда. Было очень много слухов, и небольшая нервозность, потому что результаты были не очень. Но спасибо всем ребятам, всему коллективу: последние игры перед отпуском дали положительные эмоции. Будет отпуск, и с новыми мыслями будем готовиться к следующей части.

— Он в курсе был этих слухов, и тебе показалось, что ему это мешало чуть-чуть?

— Конечно, в курсе. Он же тоже человек, тоже где-то что-то видит, читает, даже если он этого не хочет. Футбольный мир достаточно тесный, это неизбежно. Мешало ли ему это? Нет, просто была небольшая нервозность.

Сторожук возглавляет «Краснодар» с зимы.

Команда идет в РПЛ 8-й.

Сезон возобновится в марте.

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