Неймар рассказал о самочувствии после травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам после травмы и рассказал о самочувствии.
«Я хорошо себя чувствую. Я знал, что так будет», – сказал игрок.
- У Неймара была травма боковой связки правого голеностопа.
- Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Бразилии на ЧМ-2022
Результаты сборной Бразилии на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира