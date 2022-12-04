Неймар рассказал о самочувствии после травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам после травмы и рассказал о самочувствии.

«Я хорошо себя чувствую. Я знал, что так будет», – сказал игрок.

У Неймара была травма боковой связки правого голеностопа.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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