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    Неймар рассказал о самочувствии после травмы

    Нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам после травмы и рассказал о самочувствии.

    «Я хорошо себя чувствую. Я знал, что так будет», – сказал игрок.

    • У Неймара была травма боковой связки правого голеностопа.
    • Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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