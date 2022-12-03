«Краснодар» предложил 2,5 миллиона за форварда «Росарио Сентраль»

Нападающий аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Алехо Велиз может перейти в «Краснодар».

Россияне предложили за 80 процентов прав на игрока 2,5 миллиона евро, пишет инсайдер Адриано Савалли. Личный контракт с Велизом согласован.

19-летний игрок стоит 4 миллиона евро.

Он воспитанник «Росарио Сентраль».

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Велиз провел 26 матчей, забил 6 голов, сделал ассист.

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