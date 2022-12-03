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    Ван Гаал поцеловал Дюмфриса после победы над США

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал на пресс-конференции после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 против США (3:1) поцеловал своего защитника Дензела Дюмфриса.

    «Перед игрой я подарил Дюмфрису сочный поцелуй. И сделаю это снова», – сказал ван Гаал.

    • Дюмфрис признан лучшим игроком матча.
    • Игрок поучаствовал во всех 3 голах Нидерландов.
    • В 1/4 финала Нидерланды сыграют с Австралией или Аргентиной.

    Фото: Sky Sports.

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    Источник: Бомбардир.ру

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