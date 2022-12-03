Неймар вернулся к тренировкам после травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар сегодня вернулся к тренировкам с командой. Это означает, что игрок оправился от травмы голеностопа, полученной в первом туре ЧМ-2022.

Игрок поучаствовал в двусторонке, забил гол. Планируется, что Неймар будет в заявке Бразилии на матч 1/8 финала против Южной Кореи.

У Неймара была травма боковой связки правого голеностопа.

Матч Бразилия – Южная Корея состоится 5 декабря.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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