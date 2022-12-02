Отец Неймара усомнился, что бразилец сыграет до финала ЧМ-2022

Неймар-старший, отец форварда сборной Бразилии, не уверен, что футболист восстановится от травмы до финала чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что футболист «ПСЖ» сможет сыграть в четвертьфинале, если бразильцы туда попадут.

У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.

Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ, но пока не знает своего соперника по 1/8 финала.

Для Неймара это 3-й чемпионат мира.

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