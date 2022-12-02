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    Отец Неймара усомнился, что бразилец сыграет до финала ЧМ-2022

    Неймар-старший, отец форварда сборной Бразилии, не уверен, что футболист восстановится от травмы до финала чемпионата мира-2022.

    Ранее сообщалось, что футболист «ПСЖ» сможет сыграть в четвертьфинале, если бразильцы туда попадут.

    • У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.
    • Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ, но пока не знает своего соперника по 1/8 финала.
    • Для Неймара это 3-й чемпионат мира.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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