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    Президент РПЛ Алаев назвал лучший матч первой части сезона

    Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал, какой матч считает лучшим в первых 17 турах чемпионата.

    «ЦСКА – «Спартак» в 13-м туре. Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды», – заявил Алаев.

    • Игра состоялась 16 октября на «ВЭБ Арене».
    • Итоговый счет – ничья 2:2.
    • За ЦСКА забил Чалов (дубль), за «Спартак» – Соболев и Зиньковский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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