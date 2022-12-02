Президент РПЛ Алаев назвал лучший матч первой части сезона

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал, какой матч считает лучшим в первых 17 турах чемпионата.

«ЦСКА – «Спартак» в 13-м туре. Это было настоящее огненное дерби с хорошим качеством футбола и интригой до последней секунды», – заявил Алаев.

Игра состоялась 16 октября на «ВЭБ Арене».

Итоговый счет – ничья 2:2.

За ЦСКА забил Чалов (дубль), за «Спартак» – Соболев и Зиньковский.

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