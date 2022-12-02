Сколько денег уже заработали участники ЧМ-2022

ЧМ-2022 находится в одном дне от начала плей-офф. А это значит, что уже известно, сколько команды заработают за этот турнир. «Бомбардир» же разбирается в расценках и выплатах.

Какой общий призовой фонд ЧМ-2022

По данным Yahoo Sports, он составляет 440 млн долларов. Это самый большой в истории призовой фонд на чемпионате мира. Президент ФИФА Джанни Инфантино, кажется, очень рад этому: «В наше время чрезвычайно важно разграничивать футбол и бизнес. Но это два взаимосвязанных понятия: чем выше уровень и популярность футбола, тем больше денег связано с тем или иным турниром. Я рад, что бизнес-сторона ЧМ тоже развивается».

Разбитие финансов на каждую команду такое:

1,5 млн долларов – на подготовку к турниру;

9 млн долларов – за участие на групповой стадии;

13 млн долларов – за выход в 1/8 финала;

17 млн долларов – за выход в четвертьфинал;

25 млн долларов – команде, занявшей четвертое место;

27 млн долларов – команде, занявшей третье место;

30 млн долларов – серебряному призеру;

42 млн долларов – победителю турнира. Это на 4 млн долларов больше, чем получила Франция за победу на ЧМ-2018.

Сколько на данный момент заработали участники ЧМ-2022

Важно: в этой главе учитываются только выплаты от ФИФА, здесь нет бонусов, которые выписали федерации футбола различных стран за определенные результаты.

Вот таблица по выплатам за участие на ЧМ-2022

Выплаты Команды 23,5 млн долларов (групповой этап+выход в 1/8 финала) Голланлия, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Бразилия, Португалия 10,5 млн долларов (за участие в групповом этапе) Эквадор, Катар, Иран, Уэльс, Мексика, Саудовская Аравия, Тунис, Дания, Германия, Коста-Рика, Бельгия, Канада

В этой таблице не полностью учтены призовые для участников групп G и H, посколько материал выходит перед их третьим туром. Пока что в них определились только два участника плей-офф: Бразилия и Португалия.

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Фото: XinHua/Global Look Press