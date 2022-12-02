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    Пиняев назвал совет Осинькина, который он никогда не забудет

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о главном тренере клуба Игоре Осинькин.

    — В Премьер-лиге ты дебютировал в 16 лет. Каково в таком возрасте оказаться в клубе уровня РПЛ?

    — Помогло то, что я уже знал тренера и многих футболистов — тех, кто играл в «Чертанове». Когда мне было 14, я ходил на их матчи и смотрел, как они действуют, впитывал требования. И когда сам окунулся в эту систему, очень быстро адаптировался.

    К тому же меня потрясающе приняли. В «Крыльях» такая атмосфера, что сразу чувствуешь себя своим. Многие, кто играл в Самаре, тоже ее отмечают и говорят, что такого нигде не видели. Думаю, и не увидят.

    — Насколько в этом велика роль Осинькина? Вы часто общаетесь?

    — Постоянно! Он подсказывает мне, исправляет ошибки, направляет в нужную сторону. Игорь Витальевич — высококлассный тренер, который влияет на меня как на футбольном поле, так и за его пределами. Я ему реально очень благодарен.

    — Его совет, который ты не забудешь?

    — Ох, их было много... Игорь Витальевич часто транслировал мысль: чтобы стать футболистом, нужно быть профессионалом. В остальном он регулярно подсказывает мне по моим действиям на поле.

    Стараюсь прислушиваться не только к Осинькину, но и ко всем опытным людям, которые провели в футболе не один десяток лет. Чтобы не повторять ошибок.

    • Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».
    • В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Пиняев осенью был впервые вызван в сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16466

      афоня72 43 минуты назад

      Совет, будь человеком всегда.

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