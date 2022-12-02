Мостовой считает, что Испания могла намеренно проиграть Японии

Экс-игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу Японии над Испанией (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Вчера прогнозировал, что скорее всего будет ничья 1:1. Получилось, что они еще и проиграли. Вопрос в том, специально ли они это сделали. Я смотрел сетку до игры и было ясно, что лучше попасть на Марокко, чем на Хорватию.

Это не делается специально, но когда ты видишь, что счет 1:1, а в параллельном поединке идет игра Германии, которая вряд ли забьет пять-шесть мячей, то ты можешь играть спокойно.

Другое дело, что у испанцев после первой фееричной игры против Коста-Рики вылезли проблемки, они есть», — сказал Мостовой.

Япония вышла из группы с первого места.

В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.

Испанцы стали вторыми и сыграют в 1/8 финала с хорватами.

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