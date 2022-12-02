Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой считает, что Испания могла намеренно проиграть Японии

    Экс-игрок сборной России и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал победу Японии над Испанией (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Вчера прогнозировал, что скорее всего будет ничья 1:1. Получилось, что они еще и проиграли. Вопрос в том, специально ли они это сделали. Я смотрел сетку до игры и было ясно, что лучше попасть на Марокко, чем на Хорватию.

    Это не делается специально, но когда ты видишь, что счет 1:1, а в параллельном поединке идет игра Германии, которая вряд ли забьет пять-шесть мячей, то ты можешь играть спокойно.

    Другое дело, что у испанцев после первой фееричной игры против Коста-Рики вылезли проблемки, они есть», — сказал Мостовой.

    • Япония вышла из группы с первого места.
    • В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
    • Испанцы стали вторыми и сыграют в 1/8 финала с хорватами.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Рианчо: «Испанцы напоминают сборную России: могут разгромить фаворита и проиграть аутсайдеру» 1
    Энрике объяснил, почему Испания пропустила 2 мяча от Японии за 3 минуты 2
    Япония объявила о продлении сотрудничества с Испанской федерацией футбола после выхода в 1/8 финала ЧМ-2022 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1041

      Сержтир 1 час назад

      Это обычная практика на чемпионатах мира и Европы, убрать сильную сборную чтоб с ней не встретится вновь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 1 час назад

      Кстати с Марокко ещё и игра на день позже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      Ollegator 1 час назад

      У этого «эксперта» везде заговор. В Спартак его не зовут - заговор, Испания проиграла Японии - заговор. Немцы наверное тоже япошкам намеренно слили и не прошли дальше?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17216

      Garrincha58 2 часа назад

      надо было и немцам тоже намерено проиграть КостаРике и тогда бы эти мучачи тоже вылетели

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66616

      portero 2 часа назад

      Всё может быть, но за такое судьба накажет и вылетят от Марокко, потому что считают что уже прошли их....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16469

      Barmaleushka 2 часа назад

      Даладна )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7770

      Томик 2 часа назад

      Не буду говорить, то это глупо. Но играть специально на проигрыш было бы слишком опрометчиво для Испании, по меньшей мере. Напоминаю, что был момент, когда из группы выходили Япония и Коста-Рика.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11