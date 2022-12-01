Карпин прокомментировал победу Пиняева в премии «Первая пятерка»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на победу форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятeрка».

«Если Пиняева признали лучшим молодым игроком РПЛ, значит всe заслуженно. Какой бы дал главный совет? Продолжать прогрессировать», — сказал Карпин.

Этот приз получает лучший молодой футболист чемпионата России по итогам календарного года.

В прошлом году премию получил хавбек «Динамо» Арсен Захарян.

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