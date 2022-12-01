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    Карпин прокомментировал победу Пиняева в премии «Первая пятерка»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на победу форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в премии «Первая пятeрка».

    «Если Пиняева признали лучшим молодым игроком РПЛ, значит всe заслуженно. Какой бы дал главный совет? Продолжать прогрессировать», — сказал Карпин.

    • Этот приз получает лучший молодой футболист чемпионата России по итогам календарного года.
    • В прошлом году премию получил хавбек «Динамо» Арсен Захарян.

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    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +481

      Shlоmо 19 минут назад

      Все-таки скорее авансом... Литвинов или Сильянов должны были брать. Также удивлен, что в 5ку голосов не попал Карпукас.... который лидер по отборам в РПЛ... Хотя чему удивляться, там "эксперты" выбирают по цитируемости фамилий в прессе...

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