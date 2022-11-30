Экс-игрок «Волги» Сапогов попросил организовать ему поединок с бойцом ММА

Бывший нападающий нижегородской «Волги» и других клубов Алексей Сапогов изъявил желание подраться с бойцом ММА Шамилем «Парфюмером» Рамазановым.

«Я хочу обратиться к промоутеру «Наше Дело» Артуру Арутюняну. Артур, устрой мне бой с Шамилем Рамазановым! Я что-то этого молодого человека никак понять не могу. То он мой контакт ищет, то сам его блокирует», – сказал Сапогов.

Игрок завершил карьеру в 2014 году.

Больше всего матчей Сапогов провел во Второй лиге за тверскую «Волгу» (2009-2010 годы).

В 2012 году Сапогов провел 1 матч за 2-ю сборную России, забил гол.

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