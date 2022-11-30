Завтра пройдет заседание КДК по драке «Зенита» и «Спартака». От москвичей придет Соболев

Завтра, 1 декабря, состоится заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

По информации «РБ Спорт», от «Спартака» на заседание придут форвард Александр Соболев и тренер Владимир Слишкович.

Часть удаленных игроков, вероятно, будет присутствовать по видеосвязи.

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