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    Завтра пройдет заседание КДК по драке «Зенита» и «Спартака». От москвичей придет Соболев

    Завтра, 1 декабря, состоится заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    По информации «РБ Спорт», от «Спартака» на заседание придут форвард Александр Соболев и тренер Владимир Слишкович.

    Часть удаленных игроков, вероятно, будет присутствовать по видеосвязи.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18279

      Cleaner 1 минуту назад

      От москвичей придет Соболев? Зачем? Членам КДК в репу дать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1401

      moskowcity-petrv 29 минут назад

      Кто-то бабосы заработает наверно.чем больше штрафы,тем меньше дисквал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +203

      Марк Аврелий! 31 минуту назад

      Кого выставит Зенит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Эном айс > Марк Аврелий! 7 минут назад

      Ну, кто-то просил же Валуева..)

      0
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      Рейтинг: +17524

      paracetamol 44 минуты назад

      Посадить Соля на 15 суток, пусть улицы подметает!

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