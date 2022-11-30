Стали известны стартовые составы Туниса и Франции на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Тунис: Дамен, Гандри, Мерия, Тальби, Кешрида, Шкири, Лайдуни, Маалуп, Слимане, Хазри, Ромдхане.
Франция: Манданда, Дисаси, Варан, Конате, Фофана, Тчуамени, Камавинга, Гендузи, Коман, Верету, Коло Муани.
- Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
- Начало – в 18:00 мск.
- Франция гарантировала себе выход из группы.
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Источник: Бомбардир.ру