«Зенит» отказался от участия в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб отозвал предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ.

«С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где «Зенит» проведет сбор с 1 по 14 февраля), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 километров между городами.

У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей», – сказал Медведев.

Ранее согласие на участие дали «Спартак», «Ростов», «Краснодар».

РПЛ ушла на паузу до марта.

В турнире с 6-очковым отрывом лидирует «Зенит».

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