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«Зенит» отказался от участия в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ

30 ноября 2022, 10:04
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб отозвал предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ.

«С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где «Зенит» проведет сбор с 1 по 14 февраля), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 километров между городами.

У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей», – сказал Медведев.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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jek718875
1669794414
Испугались правого хука Николсона!, теперь игра в основе ему обеспечена
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TOMSON
1669803425
150 км проблема? Это 1.5 - 2 часа езды. для Спб в пик это вообще не время… очень интересная отмазка.
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Беспонтий
1669817429
зашквар со сви.ньями играть в священной не для них стране --- мда..согласен распоясался(
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