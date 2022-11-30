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    «Зенит» отказался от участия в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб отозвал предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ.

    «С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где «Зенит» проведет сбор с 1 по 14 февраля), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 километров между городами.

    У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей», – сказал Медведев.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1610

      jek718875 47 минут назад

      Испугались правого хука Николсона!, теперь игра в основе ему обеспечена

      2
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      Рейтинг: +11141

      "supermax" > jek718875 33 минуты назад

      чего им бояться...у них есть подлец родригао...в случае чего ногами помашет

      0
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      Рейтинг: +18269

      Cleaner > jek718875 6 минут назад

      Зенитчики с дураками на одном поле не хотят. Играть.

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      Рейтинг: +18269

      Cleaner 1 час назад

      И правильно. От неадекватов Соболева и Промеса лучше держаться подальше.

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