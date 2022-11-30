«Зенит» отказался от участия в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ

Испугались правого хука Николсона!, теперь игра в основе ему обеспечена
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб отозвал предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ.
«С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где «Зенит» проведет сбор с 1 по 14 февраля), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 километров между городами.
У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей», – сказал Медведев.
- Ранее согласие на участие дали «Спартак», «Ростов», «Краснодар».
- РПЛ ушла на паузу до марта.
- В турнире с 6-очковым отрывом лидирует «Зенит».
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира