Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Петржела: «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет.

    «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.

    В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Для того, чтобы построить систему с нуля, нужно лет 10. Потом еще 20-30 лет, чтобы выросли футболисты из этой системы. А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию», — сказал Петржела.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Канунников предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022
    Зиньковский рассказал о болезни, из-за которой он пропустил ноябрьские матчи сборной России 2
    Эмерсон: «Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В нее летят все стрелы»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1041

      Сержтир 3 минуты назад

      Петржела прав, если учесть что ближайшие 50 лет чемпионаты мира больше проводится не будут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12138

      DeStar 17 минут назад

      ну такое, тут за 50 лет смотрите чтобы какая бельгия, нидерланды или португальцы взяли бы, даже они условно под вопросом) а составы у них огого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      borusse 35 минут назад

      она туда даже не попадёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      опус 2 1 час назад

      Кто у него всё это спрашивал ? И кому нужно его мнение ?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11