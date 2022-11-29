«Кто это такой?». В кипрской «Кармиотиссе» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе

Начальник «Кармиотиссы» Яннис Виоларис прокомментировал информацию о желании кипрского клуба подписать Артема Дзюбу.

«Мы действительно ищем опытного нападающего, который способен стабильно забивать. Но кто такой Дзюба?

Никогда ничего о нем не слышал. Даже не знаю, что это вообще за игрок», – сказал Виоларис.

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина», «Торпедо» и «Венеции».

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