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    «Кто это такой?». В кипрской «Кармиотиссе» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе

    Начальник «Кармиотиссы» Яннис Виоларис прокомментировал информацию о желании кипрского клуба подписать Артема Дзюбу.

    «Мы действительно ищем опытного нападающего, который способен стабильно забивать. Но кто такой Дзюба?

    Никогда ничего о нем не слышал. Даже не знаю, что это вообще за игрок», – сказал Виоларис.

    • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Рубина», «Торпедо» и «Венеции».

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    Источник: Sport24

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