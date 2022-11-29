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    Каррера прокомментировал драку «Зенита» и «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Массовые драки в таких матчах — это неприятные вещи, которые не должны происходить в футболе, но, к сожалению, иногда случаются. Наверняка арбитр хорошо справился со своей задачей и наказал зачинщиков. Также, безусловно, клубы должны разобраться с теми футболистами, которые заработали карточки и поставили команды в затруднительное положение в следующих матчах», — сказал Каррера.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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