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    Гаврилов ответил Радимову. Тот сказал, что Соболев не умеет играть в футбол

    Бывший спартаковец Юрий Гаврилов отреагировал на слова экс-зенитовца Владислава Радимова, сказавшего, что форвард «Спартака» Александр Соболев не умеет играть в футбол.

    Владислав Радимов сказал о Соболеве: «Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Александр соответствует уровню «Спартака»?

    – Если Соболев играет за «Спартак» и приносит пользу команде, как он может не соответствовать? Мало ли что Радимов сказал. Это же не общественное мнение. Одному нравится один футболист, другому еще какой-нибудь. Теперь каждый будет определять, кто соответствует уровню команды или нет?

    Гильермо Абаскаль доверяет Соболеву. Александр приносит пользу «Спартаку». Руководство пусть определяет, соответствует Соболев уровню «Спартака» или нет. У каждого есть свое мнение.

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    Источник: «РБ Спорт»

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