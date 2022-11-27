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  • Радимов: «Не понимаю, что Соболев делает в «Спартаке». Играть в футбол он не умеет»

Радимов: «Не понимаю, что Соболев делает в «Спартаке». Играть в футбол он не умеет»

27 ноября 2022, 23:34
14

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о массовой драке петербуржцев в игре Кубка России со «Спартаком».

Особое внимание он обратил на форварда «Спартака» Александра Соболева, который получил красную карточку, а затем сказал, что всегда будет защищать своих.

– Я был на стадионе и хочу заметить, что детишки из футбольной школы смеялись над тем, как играл Соболев. Потерять все, что можно, техническое оснащение на столь низком уровне, что ни в какие ворота не лезет... Это если про спортивный акцент говорить. Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Бывает, он забивает, но забивать – это одно. А техническое оснащение на низшем уровне. На футбольном поле от него всегда исходят какие-то провокации – он хочет быть заметен именно этим. Ладно, ты можешь так себя вести, если ты умеешь играть в футбол, а Соболев играть в футбол не умеет.

– Но он был активным участником послематчевой драки, получил красную и после матча сказал, что всегда будет биться за своих товарищей…

– Если мы сейчас перенесемся во времени, вспомним драку в матче «Сатурна» с ЦСКА, также «стенка на стенку», но там люди били в лицо друг другу. Это мужики бьются. Соболев же выскочил со скамейки и начал бить всех со спины. Окей, ты подлый, ты такое сделал. Но когда ты еще после матча выходишь и рассказываешь в интервью, что будешь драться за своих товарищей?! Так ты выходи драться! Ты зачем бьешь со спины? Этого я не понимаю.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (14)
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FCSpartakM
1669582707
Хорошо, что у Касьеры с Сергеевым есть техника
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VVM1964
1669583102
А вот и главный рупор и пророк Зенита нарисовался ))) С ним уже давно всё понятно. особенно после его прогноза на результаты к 10- му туру - "Спартак вернется на 10, максимум 7-8 место" , кушай Славик, не обляпайся !!!
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Bozigit
1669583207
Браво. Наконец то это отметили!
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anatolich72
1669584021
А ты Родимов сказал бы этим детишкам, что у них нет будущего в зените, вы ведь Бразилию любите.
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JTherry
1669584710
Буланов помолчал бы про удары со спины... про Малкома, который ударил Промеса со спины, расскажи нам, Буланчик, правдивый ты наш...)
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шахта Заполярная
1669585545
Буланов тренер.
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inzek
1669587056
Соболь по статистике один из лучших российских игроков этой части чемпионата по системе гол+пас. никаких сергевых, бакаевых, кузяевых и прочие лавочников-паспортистов и рядом в этом списке нет. вопрос в другом, что владик пьет и почему не закусывает
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Каратель помойников
1669645496
буланов по ходу по ходу на стакане сидит плотно.кого из молоджи вырастил?может он игрок выдающийся..что то я запятовал...а,он трепло легенларное!
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