Радимов: «Не понимаю, что Соболев делает в «Спартаке». Играть в футбол он не умеет»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о массовой драке петербуржцев в игре Кубка России со «Спартаком».

Особое внимание он обратил на форварда «Спартака» Александра Соболева, который получил красную карточку, а затем сказал, что всегда будет защищать своих.

– Я был на стадионе и хочу заметить, что детишки из футбольной школы смеялись над тем, как играл Соболев. Потерять все, что можно, техническое оснащение на столь низком уровне, что ни в какие ворота не лезет... Это если про спортивный акцент говорить. Честно говоря, я вообще не понимаю, что этот футболист делает в «Спартаке». Бывает, он забивает, но забивать – это одно. А техническое оснащение на низшем уровне. На футбольном поле от него всегда исходят какие-то провокации – он хочет быть заметен именно этим. Ладно, ты можешь так себя вести, если ты умеешь играть в футбол, а Соболев играть в футбол не умеет.

– Но он был активным участником послематчевой драки, получил красную и после матча сказал, что всегда будет биться за своих товарищей…

– Если мы сейчас перенесемся во времени, вспомним драку в матче «Сатурна» с ЦСКА, также «стенка на стенку», но там люди били в лицо друг другу. Это мужики бьются. Соболев же выскочил со скамейки и начал бить всех со спины. Окей, ты подлый, ты такое сделал. Но когда ты еще после матча выходишь и рассказываешь в интервью, что будешь драться за своих товарищей?! Так ты выходи драться! Ты зачем бьешь со спины? Этого я не понимаю.

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