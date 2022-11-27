Соболев – о драке с «Зенитом»: «Когда бьют наших, я в стороне не остаюсь. Первым начал соперник»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о драке в матче с «Зенитом».

«Я осуждаю то, что произошло, и извиняюсь перед всеми. Это неправильно. Эмоции не должны проявляться в таком виде. Была драка, да. Все видели, кто ее начал. Это «Зенит». Когда Родригао пнул ногой, кажется, Шамара Николсона.

Мы не первые начинали. Но за себя скажу. Когда обижают моих товарищей и друзей — на поле, в кафе или на улице — я повел бы себя так же, как и сегодня. В 100 из 100 случаев. Там не только Родригао бил, но и Вильмар Барриос. Я никого первым не бил и ждал, когда кто-то них ударит наших. Когда бьют наших — я в стороне не остаюсь», – сказал Соболев.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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