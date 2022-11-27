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    Соболев – о драке с «Зенитом»: «Когда бьют наших, я в стороне не остаюсь. Первым начал соперник»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о драке в матче с «Зенитом».

    «Я осуждаю то, что произошло, и извиняюсь перед всеми. Это неправильно. Эмоции не должны проявляться в таком виде. Была драка, да. Все видели, кто ее начал. Это «Зенит». Когда Родригао пнул ногой, кажется, Шамара Николсона.

    Мы не первые начинали. Но за себя скажу. Когда обижают моих товарищей и друзей — на поле, в кафе или на улице — я повел бы себя так же, как и сегодня. В 100 из 100 случаев. Там не только Родригао бил, но и Вильмар Барриос. Я никого первым не бил и ждал, когда кто-то них ударит наших. Когда бьют наших — я в стороне не остаюсь», – сказал Соболев.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +66551

      portero 20 минут назад

      Дебил-дельфин!!!!

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      Рейтинг: +3550

      АртурZaСМ > portero 5 минут назад

      А может дебил это - Родригао который стал зачинщиком и возомнил себя бойцом ММА и при этом КК получили 6 игроков и его в их числе нет прямо фантастика. Всегда и везде во всём мире при подобных ситуациях наказывают обоюдно, но тут Спартак получил 4 КК Зенит 2 прям фантастика, а самый главный стропалила вышел сухим... , а Соболю жму руку. Если ты в этой ситуации его осуждаешь, то спешу тебя огорчить... человечек ты кажись так себе...

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      Рейтинг: +243

      Romeo 123 21 минуту назад

      Пожизненно отстранить дельфина

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