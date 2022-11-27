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  • Соболев – о драке с «Зенитом»: «Когда бьют наших, я в стороне не остаюсь. Первым начал соперник»

Соболев – о драке с «Зенитом»: «Когда бьют наших, я в стороне не остаюсь. Первым начал соперник»

27 ноября 2022, 19:49
13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о драке в матче с «Зенитом».

«Я осуждаю то, что произошло, и извиняюсь перед всеми. Это неправильно. Эмоции не должны проявляться в таком виде. Была драка, да. Все видели, кто ее начал. Это «Зенит». Когда Родригао пнул ногой, кажется, Шамара Николсона.

Мы не первые начинали. Но за себя скажу. Когда обижают моих товарищей и друзей — на поле, в кафе или на улице — я повел бы себя так же, как и сегодня. В 100 из 100 случаев. Там не только Родригао бил, но и Вильмар Барриос. Я никого первым не бил и ждал, когда кто-то них ударит наших. Когда бьют наших — я в стороне не остаюсь», – сказал Соболев.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
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Romeo 123
1669569700
Пожизненно отстранить дельфина
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portero
1669569743
Дебил-дельфин!!!!
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Вомбат
1669572547
Вообще-то спровоцировал потасовку Промес, но это уже начинает надоедать. Только что закончился огненный матч Хорватия - Канада. Да и в игре Локо-Пари был огонь. Где заметки про это? Красно-белый Бомбардир дает 100500 заметок про драку и больше ни о чем не пишет. Видимо драки между футболистами интересуют красно-белых любителей футбола (так они о себе искренне думают) куда больше, чем собственно футбол.
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neveldomha
1669620136
На Родригао не полез, дриснтун. Вот Барриос тот в разы меньше, вот его можно со спины отоварить. Чмо.
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egor tikhonov
1669630858
1-1 Соболь за из-за спины , Родригао за ноги шипами.
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